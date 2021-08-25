بالصور.. لاعبو نصر حسين داي يخضعون للتلقيح ضد فيروس كورونا

خضع لاعبو فريق نصر حسين داي اليوم الأربعاء، رفقة مختلف أطقم الفريق، للتلقيح ضد فيروس كورونا.

وتقدم المدير الرياضي للنصرية، شعبان مرزقان، تعداد الفريق، خلال هذه العميلة، التي أشرف عليها طبيب الفريق زهراوي.

وخضع كل اللاعبين، بالإضافة لأطقم الفريق، للتلقيح، بحضور وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ووزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة نصر حسين داي، تطبيقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة التي فرضت التلقيح على جميع الأندية الناشطة في المحترف الأول قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.