بالصور.. لاعبو نهضة بركان يرفضون رسميا اللعب بأقمصة الفاف

انسحب فريق نهضة بركان المغربي من تنشيط مواجهة اتحاد العاصمة في المباراة الذي كان منتظر إجراءها بملعب 5 جويلية الأولمبي.

ورفض رئيس نهضة بركان ولاعبيه تنشيط المباراة بقمصان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، التي أعدها للفريق المغربي بغرف تغيير الملابس.

كما تعمد الفريق المغربي عدم الدخول للمستطيل الأخضر لإجراء الإحماءات الأولية مثلما قام به فريق “سوسطارة” و هي الخطوة، التي تنقلب عليه وينقلب السحر على الساحر.

وكان فريق نهضة بركان قد دخل الجزائر مباشرة، و من أول دقيقة صنع سيناريو مفبرك من عنده عن قضية “القمصان المغربية”.