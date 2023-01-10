بالصور.. لجنة الكاف تعقد أول اجتماع تنسيقي في وهران

كشفت لجنة تنظيم الشان، عبر الموقع الرسمي لها عن إجراء أول اجتماع تنسيقي في وهران حضره عدد من المسؤولين من الكاف.

كما قالت، في بيان لها، أن الاجتماع حضره نائب رئيس اللجنة المحلية لتنظيم كأس إفريقيا للمحلّيين ياسين بن حمزة.

كما أشارت اللجنة، إلى أن القرارات المنتظرة ستخص الجانب التنظيمي بشكل أكبر، من قبل المسؤولين عن تنظيم الشان في الغرب الجزائري. الذي سيكون واجهته ملعب “ميلود هدفي” بمدينة وهران.

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