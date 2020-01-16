بالصور.. لجنة برلمانية تزور مستشفيي القبة و بن عكنون

اختتم وفد لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، برنامج زياراته الاستعلامية، اليوم الخميس بمستشفى “بشير منتوري” بالقبة.

الوفد الذي تترأسه رابحي عقيلة طاف رفقة المسؤول الأول عن هذه المؤسسة، بمختلف المصالح.

قدم مدير المستشفى، غويلة عبد القادر، لأعضاء الوفد بطاقة فنية موجزة عن هذه المؤسسة.

كما استعرض، سير العمل في مصالح الطب الداخلي، الجراحة العامة وجراحة سرطان الثدي، مصلحة الأذن والأنف والحنجرة، النساء والتوليد، إعادة التأهيل والإنعاش.

وقال مدير المؤسسة أن المستشفى يملك طاقة استيعاب تصل إلى 200 سرير، ولكنه أكد أن هذه الطاقة لا تستجيب لمتطلبات الواقع.

ودعى إلى ضرورة توسيعها لمواجهة الضغط الكبير الذي تشهده خاصة لاسيما وأنها تستقبل مرضى من مختلف الولايات.

بعدها طاف أعضاء الوفد بمختلف الأقسام بداية بقسم استعجالات الولادة، الجراحة العامة وأمراض سرطان الثدي، وقسم قياس حدة السمع الذي يعتبر من بين المصالح الرائدة في هذا المجال على المستوى الوطني.

وابدى بعض المسؤولين تذمرهم من ضعف الغلاف المالي الموجه للتسيير وكذا نقص اليد العاملة المؤهلة، وأما مدير المستشفى فقد طالب بالتفكير في ترقية هذه المؤسسة لتصبح مستشفى جامعيا بالنظر لتوفرها على كل المعايير التي تتيح لها ذلك.

وكانت المحطة الثانية من الزيارة مستشفى بن عكنون، حيث عقد الوفد جلسة عمل مع مدير المستشفى المتخصص في الجهاز الحركي.

و أشار مدير المستشفى، إلى أن هذه المؤسسة التي توفر 200 سرير، باتت تواجه صعوبات في التكفل بالطلبات الكثيرة للمواطنين من مختلف الولايات.

وقال أن مؤسسته تستقبل حوالي 150 مريضا وتجري أكثر من 15 عملية جراحية يوميا، وهو الأمر الذي ما دفع الإدارة إلى تخصص يوم السبت لاستقبال الأطفال دون غيرهم تجنبا للضغط.

وأضاف المدير أن توسيع المستشفى وإنشاء قسم مختص بجراحة الأعصاب وكذا رفع الغلاف المالي المخصص لها باتت أمور لا مناص منها.

بعدها قام الوفد بزيارة مختلف الأقسام بالمستشفى وكانت له نقاشات مع الأطباء، الممرضين، الموظفين والمرضى للوقوف على ظروف عملهم ونقل انشغالاتهم.