بالصور.. لجنة تأهيل الملاعب تباشر مهامها من خنشلة

باشرت لجنة تأهيل الملاعب، التابعة للرابطة المحترفة الأولى مهامها، تحسبا للموسم الكروي المقبل، وكانت الانطلاقة من ولاية خنشلة.

وتفقدة لجنة تأهيل الملاعب، اليوم الأحد، ملعب “الشهيد حمام عمار”، الخاص بالصاعد الجديد للمحترف الأول، فريق اتحاد حنشلة.

كما وقفت هذه اللجنة المختصة، على توفر الشروط اللازمة بهذا الملعب، من أجل احتضانه مبارايات المحترف الأول الموسم المقبل.

وستواصل لجنة تأهيل الملاعب خرجاتها الميدانية، إلى غاية اتمام معاينة كل الملاعب الوطنية، المعنية باحتضان مباريات بالبطولة المحترفة.