بالصور.. لجنة وزراية مشتركة تقف على واقع التنمية المحلية بالطارف

حلت لجنة وزارية مشتركة اليوم بولاية الطارف ترأسها الامين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون.

بغية تقييم وتيرة التنمية المحلية بالولاية ومدى تنفيذ التعليمات المسداة من طرف وزير الداخلية لضمان تكفل أمثل باحتياجات مواطني.

وخلال الزيارة، تمت معاينة مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، و برنامج السكن بالولاية.

وكذا مدى تقدم الاشغال بالشطر المتبقي للطريق السيار شرق غرب.

ومختلف الترميمات و الأشغال التي تم اطلاقها على مستوى عديد المدارس الابتدائية تحضيرا للدخول المدرسي المقبل.

حيث ألح الأمين العام لوزارة الداخلية على ضرورة تنفيذ تعليمات وزير الداخلية بخصوص توفير أمثل ظروف التمدرس للأطفال.

وتم الاطلاع على برنامج الولاية و مختلف التحضيرات و المجهودات المبذولة قصد ضمان موسم اصطياف مريح.

حيث ركز الأمين العام على ضرورة استغلال المؤهلات السياحية التي تزخر بها الولاية.

كما قام الوفد بزيارة المخيم الصيفي التابع لوزارة الداخلية والوقوف على ظروف اقامة 5000 طفل من ولايات الجنوب.

كما خصص برنامج الزيارة لعرض برنامج الولاية في مجال مكافحة حرائق الغابات.

حيث تفقدت اللجنة الوزارية المشتركة مدى جاهزية فرق الحماية المدنية ومديرية للغابات ومختلف الاجراءات الاحترازية المتخذة.

حيث تم تدعيم الولاية برتلين متنقلين لمكافحة الحرائق.

واختتمت الزيارة التفقدية بلقاء مع منتخبي الولاية و فعاليات المجتمع المدني قصد الاطلاع على انشغالاتهم.