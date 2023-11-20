بالصور: لعقاب يشرف على مراسم تنصيب الأمين العام للوزارة

أشرف مساء اليوم وزير الاتصال محمد لعقاب على مراسم التنصيب الرسمي لـ “مختار خالدي” أمينا عاما جديدا للوزارة خلفا لـ “بوحميدي فوزية”.

وحسب بيان الوزارة مراسم التنصيب حضرها مدراء ومسؤولو المؤسسات الإعلامية تحت الوصاية واطارات وموظفي الوزارة.

وأشاد الوزير خلال مراسم التنصيب بالجهود المبذولة من طرف الأمينة العامة السابقة خلال فترة توليها المنصب.

كما أثنى الوزير على كفاءة الأمين العام الجديد للوزارة وعلى مساره المهني الذي يؤهله لمواصلة الجهود وتقديم الأفضل.

وإغتنم الامين العام الجديد للوزارة الفرصة لتقديم شكره وإمتنانه للسلطات العليا في البلاد ولوزير الاتصال على الثقة التي حظي بها في توليه هذا المنصب.

وتقلد مختار خالدي عدة مناصب أبرزها اطار بديوان وزارة الثقافة والاتصال، ومديرا للثقافة لولايات بومرداس، جيجل، الجزائر العاصمة. بالإضافة إلى رئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.