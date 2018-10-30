بالصور.. لعمامرة يُستقبل من طرف رئيس مدغشقر بالنيابة ريفو راكوتوفاو

قام اليوم رمطان لعمامرة، الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي، بزيارة إلى رئيس مدغشقر بالنيابة ريفو راكوتوفاو بالعاصمة أنتاناناريفو.

لعمامرة يرأس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات التي تقوم بمهمة ضمان إجراء انتخابات شفافة في البلاد.

وأعرب لعمامرة عن ارتياحه لتطور العملية الانتخابية الجارية في مدغشقر، خاصة قبل بضعة أيام من الموعد النهائي.

وأعرب عن استعداده للاستماع إلى جميع الاطراف في هذه الانتخابات، مؤكدا أن نجاح الديمقراطية في مدغشقر هو نجاح للقارة الأفريقية.

وتحدث لعمامرة عن مسألة تأجيل الانتخابات التي اقترحها بعض المرشحين.

مشيرا إلى أنه لا ينبغي تأجيلها ، وفقا للدستور والجدول الذي تمت الموافقة.

من جهة أخريى شكر الرئيس ريفو راكوتوفاو لعمامرة على الاهتمام بالوضع السياسي في مدغشقر.