بالصور.. لفتة إنسانية من رونالدو قبل مواجهة الجزائر!!

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بلفتة إنسانية بمعسكر منتخب بلاده بلشبونة، وهذا قبل مواجهة المنتخب الوطني الجزائري سهرة الغد الخميس.

حيث استقبل نجم “الملكي” أمس الثلاثاء، إثنين من ذوي الإحتياجات الخاصة كانا يحلمان بمقابلته، ليتقط معهما صورا تذكارية ويتجاذب معهما أطراف الحديث.

وقد نشر الإتحاد البرتغالي لكرة القدم، على حسابه الرسمي بتويتر، صورا لرونالدو رفقتهما وهما في قمة السعادة.

كما أكد الإتحاد البرتغالي أن اللقاء تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة خيرية تعرف باسم “make a wish” وهي تعمل على مساعدة الاطفال والشباب على تحقيق حلمهم.

ومن المنتظر ان يواجه المنتخب البرتغالي، وديا المنتخب الجزائري سهرة الخميس في حدود الساعة 20:15 بالتوقيت الجزائري، تحضيرا لمونديال روسيا.