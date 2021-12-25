بالصور: لن تصدقوا جمالها.. الظهور الأول لوالدة هيفاء وهبي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة والدة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي تظهر للعلن لأول مرة.

ونشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا جديدة من حفل خطوبة شقيقتها ”هنا“.

وكشفت هذه المرة على صورة لوالدتها، وسط تفاعل واسع بين الجمهور فور تداولها على مواقع التواصل.

وفاجأت صورة والدة هيفاء وهبي الجمهور بأول ظهور لها بجمالها الساحر الذي خطف قلوب الجميع وبدت كأنها شقيقتها وتلقت تعليقات غزل كبيرة.

وقارن العديد من المتابعين التشابه بين هيفاء وهبي ووالدتها، بعدما ظهرت ملامحها بشكل واضح ونادر في الوقت نفسه.

وظهرت صورة والدة هيفاء وهبي مع ابنتها في حفل خطوبة صديقتها التي تعتبرها شقيقتها الذي لأقيم قبل أيام قليلة وبدت بجمال ساحر ويبدو أن الجينات وراثية في العائلة.

كما حازت الصورة على إعجاب الجمهور وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية التي تغزّلت بوالدة الفنانة اللبنانية حيث لا زال جمالها مبهر حتى اليوم.

ووثقت الفنانة اللبنانية الصور عبر صفحتها على إنستغرام، ووجهت رسالة إلى شقيقتها العروس قائلة: “حفل خطوبة هانو وإيدي. سعيدة لوجودي معكي في هذه اللحظة من حياتك الجديدة، أحبك أختي، إن شاء لله بتتهنوا يارب”.

واحتفلت هنا صديقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي تعتبرها شقيقتها بخطوبته مساء الأربعاء في بيروت.

ووثقت هيفاء وهبي اجواء حفل خطوبة شقيقتها هنا. ونشرت عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام مجموعة فيديوهات عكست الأجواء الفخمة التي سيطرت على المكان.

ومن ناحية اخرى، اعتبر طبيب التجميل حسين ياسين ان النجمة اللبناني هيفاء وهبي يمكن ان تنافس بجاذبيتها أجمل 100 امرأة في العالم. كونها تمتلك كل المقومات الجمالية التي تجعلها قدوة للجميع.

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