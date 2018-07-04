بالصور.. لهبيري يشرف على حفل تقليد الرتب

أشرف العقيد مصطفى لهبيري اليوم الأربعاء ترقية 2345موظف مختلف رتب الحماية المدنية والأسلاك الشبيهة لمستخدمي الحماية المدنية.

بمناسبة الذكرى 56 لعيد الإستقلال والشباب حيث أقيم حفل ترقية الرتب بحضور كل مدرآء المركزيون وإطارات المديرية

وهذا على مستوى القاعة الشرفية للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية.

أين نظم حفل ترقية الرتب على أساس الإختيار لسنة 2018 شملت مختلف رتب الحماية المدنية والأسلاك الشبيهة لمستخدمي الحماية المدنية.

وقد تم الحفل على مستوى القاعة الشرفية للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية

بحيث تم ترقية إلى رتبة أعلى 2345 موظف على المستوى الوطني منها 261 من الأسلاك الشبيهة، و2084 من مختلف الرتب الحماية المدنية.

إضافة إلى 70 من ملازم أول إلى نقيب، و50 من ملازم إلى ملازم أول.

كما تم ترقية 165 من رقيب إلى مساعد 282 من عريف إلى رقيب، و1517 من عون إلى عريف.