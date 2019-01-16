بالصور..لهبيري يعلن عن إنطلاق نهائي كأس الجمهورية ما بين البلديات
-
قالت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، إنّ مافعله مواطنو بغلية تعتبر سابقة من نوعها.
حيث عبّروا عن رفضهم بطريقة واعية بقيامهم بحرث الأرض وزراعة البطاطا…
-
توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة، اختناقا بغاز أحادي الكربون، ببلدية بن شود، دائرة دلس، ولاية بومرداس.
وحسب مصادر "النهار"، يتعلق الأمر بامراة عجوز وابنتيها، اختنقن…
-
أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا، كان على متن شاحنة مُحملة بـ9.25 قنطار من مادة التبغ ببسكرة.
كما تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 9 تجار…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
تطوير
التعليقات (0)