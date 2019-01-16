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بالصور..لهبيري يعلن عن إنطلاق نهائي كأس الجمهورية ما بين البلديات

الرياضة
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بالصور..لهبيري يعلن عن إنطلاق نهائي كأس الجمهورية ما بين البلديات
بقلم يونس رزيق

أعطى المدير العام للأمن الوطني، مصطفى لهبيري، ضربة الإنطلاقة لنهائي كأس الجمهورية ما بين البلديات، والتي جمعت بلدية صدوق ببجاية، وبلدية وهران.


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