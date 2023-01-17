بالصور.. ليبيا تفشل في الفوز وتسقط أمام موزمبيق في الشان

فشل أمسية اليوم الثلاثاء مُنتخب ليبيا في تحقيق الفوز في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وانهزمت ليبيا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي أمام مُنتخب موزمبيق بثلاثية كاملة مُقابل هدفين.

وتندرج هاته المواجهة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وسجل، فرانسيسكو موشانغا، هدف ليبيا الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ23، بينما وقع سالاتو الثاني في الدقيقة الـ90+3.

في حين عدل لموزمبيق ألكسندر ميكي في الدقيقة الـ74 بتسديدة قوية.

قبل أن يُضيف، جواو نيني، الهدف الثاني وكينغ الهدف الثالث في الدقيقة الـ84 لمُنتخب موزمبيق الذي تصدر المجموعة مؤقتا قبل مواجهة الخضر أمام إثيوبيا.

وودع المنتخب الليبي المنافسة من الدور الأول بنسبة كبيرة في انتظار ترسيم الأمر حسابيا فقط.