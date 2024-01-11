بالصور.. ليستر سيتي يستذكر نجمه الأسبق رياض محرز بهذه المناسبة

استذكرت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الخميس، نجمها الأسبق، الدولي الجزائري رياض محرز، في مناسبة خاصة تجمعهما.

ونشرت إدارة فريق ليستر سيتي، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مجموعة من صور محرز، خلال التحاقه بالفريق سنة 2014.

ويأتي هذا بمناسبة تزامن تاريخ اليوم 11 جانفي، مع تاريخ التحاق الدولي الجزائر، بالنادي الإنجليزي، قبل 10 سنوات كاملة.

وكتب إدارة ليستر سيتي، في تعليق لها على هذه المناسبة: “أمضينا لمحرز، قبل 10 سنوات، في مثل هذا اليوم.. والباقي تاريخ”.

يذكر أن رياض محرز، كتب التاريخ رفقة نادي ليستر سيتي، بعد قيادته الفريق للتويج بلقب البريمرليغ، لأول مرة موسم 2015/2016.