بالصور.. ليلى علوي تحتفل بعيد المرأة

احتفلت النجمة المصرية، ليلي علوي، باليوم العالمي للمرأة، مع جمعية “بنحبك يا مصر”، وعضو جمعية موناكو.

وحسب موقع “مجلة سيدتي”، حضر الإحتفالية، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتمت الإحتفالية، داخل متحف القوات الجوية بمصر، بمشاركة نساء من مختلف قطاعات الجمهورية المصرية ومحاربات بهية.

وبهذه المناسبة، أكدت الحاضرات على أن المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها حاليا وأصبحت في مقدمة أولويات الدولة وتشغل كل المناصب.

كما عبرت الحاضرات، عن فخرهن بما تتحقق، مؤكدين أن المرأة المصرية سوف تظل دائما في مقدمة جبهة الدفاع عن بلدها للحفاظ على الاستقرار الذي وصلت اليه.