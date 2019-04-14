بالصور.. مئات الطلبة بأدرار يحتجون ويغلقون أبواب الجامعة للمطالبة برحيل النظام

خرج المئات من طلبة جامعة أحمد دراية بأدرار، في حركة احتجاجية واسعة ومقاطعة الدراسة وغلق الأبواب الرئيسية للجامعة حاملين لافتات وشعارات مختلفة دعما للحراك الشعبي.

حيث طالب المحتجين ، بالتغيير الجذري لهذا النظام القائم في الجزائر حاليا مناشدين ومرددين عبارات تطالب برحيل بن صالح وبدوي وبلعيز وغيرهم من رموز الدولة .

كما رفع الطلبة شعارات مدعمة لموقف الجيش وقائد الأركان في مسعاه ووقوفه مع الشعب قصد التغيير مرورا بما يمليه الدستور وا تقتضيه هذه المرحلة الحاسة من تاريخ الوطن هذا

وتجدر الاشارة الى ان الطلبة قاموا بتنظيم مسيرة جابت عددا من الشوارع الرئيسية بالمدينة بعد تجمعهم امام المدخل الرئيسي للجامعة.