بالصور.. مئات المواطنين يحتشدون أمام مقبرة العالية لإلقاء النظرة الأخيرة على فقيد الجزائر

تجمع مئات المواطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أمام مقبرة العالية، في انتظار وصول الموكب الجنائزي لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.

وقدم المواطنون من مختلف ربوع الوطن، حيث اصطفوا على جنبات مقبرة العالية، في حضور أمني مكثف لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية صباح يوم الإثنين.

وحمل المواطنون المتجمعون أمام مقبرة العالية، شعارات ذكروا فيها بمآثر الفقيد، من بينها “حقن الدماء ووقفتك مع المظلومين ستكون شفاعة لك الى يوم الدين”، “رحم الله حامي الجزائر”.