بالصور..ماجر والمحليين في طريق العودة إلى الجزائر

غادر المنتخب الوطني فندق الماريوت بالعاصمة البرتغالية لشبونة على الساعة الـ15:30 بالتوقيت المحلي، بإتجاه مطار هومبيرتو ديلغادو حيث ستعود التشكيلة الوطنية إلى الجزائر بعد الهزيمة القاسية المسجلة أمام المنتخب البرتغالي.

وسيكون الوفد الجزائري مكونا من اللاعبين المحليين فقط، بعدما فضل المحترفين العودة إلى عائلاتهم عبر رحلات إتجاه فرنسا.

وعاد الناخب الوطوني يجرّ ذيل الخيبة بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام المنتخب البرتغالي، في مباراة لم يقدم فيها رفقاء بن طالب أي جديد بإستثناء الآداء المخيب أمام العملاق كريستيانو رونالدو.

ومن المنتظر ان يتم إستقبال الناخب الوطني رابح ماجر بورقة الإستقالة بمطار هواري بومدين، أو دفعه لرمي المنشفة خصوصا بعد سلسلة من الهزائم المتتالية المسجلة في المباريات الودية.