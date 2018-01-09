بالصور.. ماجر وجابو “قدرهم عالي” في تونس

وصل المنتخب الوطني المحلي ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى تونس تحسبا لمواجهة المنتخب الرواندي وديا الأربعاء بملعب المنزه الأولمبي.

وكان زملاء الحارس “شاوشي” قد شدوا الرحال اليوم على الساعة 11:30 صوب العاصمة التونسية عبر رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.

وإستقبل البعثة التي ترأسها عضو المكتب الفيدرالي “بكيري” بمطار قرطاج الدولي أعضاء من السفارة الجزائرية بتونس.

وحظي الرباعي ماجر ،مناد، إيغيل ومدان بإستقبال خاص من طرف بعض الأنصار التونسيين في المطار وإلتقطو معهم صورا تذكارية.

وإستغل أيضا أنصار النادي الإفريقي الفرصة من أجل إلتقاط صورا تذكارية مع “جابو” وتحدثوا معه حول إحتمال عودته إلى فريقهم.

وأقام المنتخب الوطني المحلي بفندق “ريجينسي” قبل أن يُجري الحصة التدريبية الأولى والأخيرة له على الساعة 16:00 بملعب مُحاذي للفندق.