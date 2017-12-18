بالصور..ماجر يبرمج حصتين في اليوم ويتحدى النقص العددي

دخل المنتخب الوطني المحلي يومه الثاني من التربص التحضيري بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى تحت قيادة الناخب الوطني ماجر.

وبرمج صاحب الكعب الذهبي حصتين تدريبيتين في اليوم، حيث برمجت الحصة الأولى في الفترة الصباحية والثانية في المساء.

وركز الطاقم الفني للمنتخب المحلي على خلق الإنسجام بين اللاعبين من الناحية الفنية.

وتحدى ماجر النقص العددي الذي ميز التربص التحضيري بعد إصابة كل من بوهنة، زيتي، درفلو، وعبد القادر بدران في اليوم الثاني من التربص.

وإضطر ماجر لإتمام التربص التحضيري بحضور 15 لاعب فقط بسبب الإصابات التي ضربت اللاعبين.