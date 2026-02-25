بالصور.. ماجر يزور فريق الوكرة ويستعيد الذكريات

قام أسطورة كرة القدم الجزائرية، والعربية، رابح ماجر، سهرة أمس الثلاثاء، بزيارة مجاملة، لنادي الوكرة الرياضي.

ونشر مسؤولي إدارة نادي الوكرة، عبر الحساب ارسمي للفريق على منصة “X”، صور من الزيارة التي قام بها ماجر لتدريبات الفريق.

كما استغل صاحب الكعب الذهبي، هذه الفرصة، لتبادل أطراف الحدي مع مسؤولي النادي، قبل اهدائهم قميص للذكرى، يحمل توقيعه.

يذكر أن المدرب الجزائري رابح ماجر، سبق له الاشراف على العارضة الفنية لنادي الوكرة موسم 1998-1999، أين توج معه بلقب الدوري الممتاز.