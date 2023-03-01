بالصور.. ماجر يزور متحف ناديه السابق بورتو البرتغالي

قام الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، اليوم الأربعاء، بزيارة مقر متحف ناديه السابق بورتو البرتغالي.

ونشر نادي بورتو البرتغالي، صور لاعبه السابق نجم المنتخب الوطني، رابح ماجر، أثناء زيارته مقر متحف الفريق بملعب الدراغاو.

وكتب الحساب الرسمي لمتحف نادي بورتو، عبر الأنستغرام:”زارنا ماجر بمتحف ملعب الدراغاو، ليستذكر أسعد لحظات حياته”.

وأضاف الحساب الرسمي للمتحف:”الصور توضح حماس ماجر عند رؤيته لكل مجسم يعود له في المتحف، والتي لن ينساها عشاق بورتو”.

كما ختم الحساب الرسمي لمتحف نادي بورتو منشوره:”شكراً لزيارتك ماجر”.