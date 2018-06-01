بالصور.. “ماجر” يضع آخر اللمسات قبل ودية الرأس الأخضر

خاض المنتخب الوطني الجزائري سهرة أمس الخميس آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة منتخب الرأس الأخضر وديا سهرة اليوم الجمعة.

وقبل إنطلاق الحصة التدريبية الأخيرة برمج الناخب الوطني رابح ماجر حصة فيديو عاين من خلالها اللاعبين طريقة لعب الرأس الأخضر.

وشهدت الحصة التدريبية التي جرت بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى ودامت 80 دقيقة كاملة حضور كافة اللاعبين بما فيهم سوداني.

وعلى هامش هذه الحصة قدم ماجر للاعبيه التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم كما ركز على العمل التكتيكي في نهايتها.

وغادر سليم بوخنشوش الحصة التدريبية كإجراء وقائي بعد شعوره ببعض الألام على مستوى الفخذ لن تُغيبه عن مواجهة الرأس الأخضر.