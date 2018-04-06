بالصور..ماراتون الجيش الوطني يحضى بمشاركة واسعة من كلا الجنسين

نظم الجيش الوطني الشعبي ، صباح اليوم الجمعة 06 أفريل 2018، الطبعة الثانية عشرة لنصف الماراتون الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وجرى ماراتون الجيش الوطني عبر مسار إنطلق من المركب الأولمبي “محمد بوضياف” مرورا بعين الله، دالي إبراهيم، شوفالي وصولا إلى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون.

وتميزت هذه الطبعة الجديدة لنصف الماراتون الوطني العسكري بمشاركة واسعة من كلا الجنسين (ذكور وإناث) من مختلف قيادات القوات، النواحي العسكرية، المدارس وهياكل التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى الأسلاك المشتركة والرياضيين التابعين لمختلف الجمعيات الرياضية المدنية والمتراوحة أعمارهم ما بين 18 إلى أكثر من 60 سنة.

يذكر أن هذه التظاهرة الرياضية الوطنية العسكرية الجماهيرية، أضحت من تقاليد الجيش الوطني الشعبي، بفضل النجاح الكبير الذي حققته خلال طبعاتها السابقة، والهادفة إلى تحسين القدرات البدنية والنتائج الرياضية للأفراد، عن طريق تعميم الممارسة الرياضية الجماهيرية في صفوفه .ليتم في نهاية المنافسة تسليم ميداليات وهدايا رمزية للمتفوقين في السباق. l