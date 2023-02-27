بالصور.. ماريتا الحلاني تحتفل بخطوبتها

احتفلت الفنانة ماريتا الحلاني، إبنة النجم اللبناني عاصي الحلاني، بحفل خطوبتها على “كميل أبي خليل”مدير إنتاج أحد شركات الغنائية.

وشاركت ماريتا محبيها وجمهورها تلك اللحظات السعيدة، من خلال صور من حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”.

وعلقت ماريتا على الصور بالقول: “بداية الأبد.the beginning of forever”. وحضر حفل الخطوبة العائلة والأصدقاء المقربين فقط.

وطرحت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة “عالم تاني” على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات أنور مكاوي، وألحان محمود عيد، ومن إخراج سيرج مجدلاني.

وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، أغنية “شو إلا معنى” من كلمات غنى سنو، وألحان جمال ياسين.