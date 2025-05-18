بالصور.. مازة يودّع هيرتا برلين على طريقة الكبار

ودع فريق هيرتا برلين الدولي الجزائري ابراهيم مازة، اليوم الأحد، على طريقة الكبار بمناسبة مواجهة مضيفه هانوفر في دوري الدرجة الثانية الألماني.

فيما رسّم ابراهيم مازة مغادرة فريقه هيرتا برلين بعد 9 سنوات كاملة مثمرة قضاها مدافعا عن ألوان النادي بكل تفان وإخلاص.

وتقدم نادي هيرتا برلين بالشكر الكبير لمازة، حيث تمنى له مشوارا احترافيا كبيرا مع فريقه الجديد باير ليفركوزن. كما كتب النادي العريق على جداره في الصفحة الرسمية على الفايسبوك “ستظل جزءا من تاريخ نادينا، وكل الأمنيات لك بمستقبل مشرق”.

وخلال السنوات الـ 9 الماضية، قدم مازة مستويات متميزة داخل و خارج الملعب، وكان مثالا يحتذي به في الانضباط و الالتزام.