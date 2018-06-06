بالصور.. ماكرون يزور المنتخب الفرنسي ويطالبه بالنجمة الثانية

زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته، أمس الثلاثاء معسكر المنتخب الفرنسي بكليرفونتين، حيث يحضر لنهائيات كأس العالم بروسيا.

وتبادل الرئيس الفرنسي اطراف الحديث مع لاعبي منتخب بلاده والمدرب ديدي ديشان، مؤكدا لهم أنه عليهم لعب المونديال بهدف العودة بالنجمة الثانية.

وأكد ماكرون لأعضاء منتخب “الديكة” قبل السفر إلى موسكو للمشاركة في المونديال ان كل فرنسا تقف خلفهم وتشجعهم.

كما وجه خطابا لللاعبين مؤكدا لهم أنهم “نجوم كبار”.

وقال لهم أيضا: “المنتخب دائما يتألق دائما عندما يلعب بروح الفريق، ولكن في حال غلب التعالي والغرور عليكم تفكك الفريق ولا تسير الأمور كما يجب”.