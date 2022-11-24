بالصور.. ماندي يزور مسقط رأس والده بولاية الشلف

حلّ الدولي الجزائري عيسى ماندي، لاعب نادي فياريال الإسباني، بأرض الوطن، وبالتحديد بولاية الشلف، لزيارة مسقط رأس والده.

وظهر ماندي، في مجموعة من الصور، رفقة عائلة والده من مدينة عين تاقورايت، مستغلا فترة الراحة التي تتزامن مع كأس العالم 2022.

كما تأتي هذه الخرجة من الدولي الجزائري، ونجم نادي فياريال، لتؤكد تعلقه الكبير بأصوله الجزائرية.

وبدى عيسى ماندي مستمتعا بالأجواء العائلية التي يتواجد فيها، بعيدا عن ضغط مباريات ناديه فياريال.