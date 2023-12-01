بالصور.. ماندي يسارع الزمن للالتحاق بـ “الخضر” جاهزا قبل الكان

دخل الدولي الجزائري عيسى ماندي في صراع مع الزمن، للالتحاق بمنافسة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستجري في كوت ديفوار و سيكون المنتخب الوطني طرفا فيها.

وشرع عيسى ماندي في العمل في الصالة الرياضية التابعة لفريقه الإسباني فياريال. الذي عاد إليه الأسابيع الماضية، بعدما اصيب في لقاء الخضر و موزمبيق في أدغال إفريقيا.

ويبدو أن قائد الخضر يصر على التواجد في الكان في جاهزية تامة. رغم أنه سيكون متاحا للناخب الوطني جمال بلماضي.

كما يسعى ماندي للظفر بمكانة أساسية في فريقه فياريال الدي ينافس في البطولة الإسبانية واكتساب عدد من النقاط لصالح و كسب مباريات في الأرجل قبل التنقل إلى كوت ديفوار.

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