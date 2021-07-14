بالصور.. ماندي يستعرض القميص الجديد لفياريال

شارك الدولي الجزائري عيسى ماندي النجم الجديد لنادي فياريال الإسباني، في استعراض القميص الجديد لناديه.

ونشرت إدارة فياريال الإسباني، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، صور نجمها الجديد، ماندي، خلال استعراضه القميص الجديد للفريق.

وظهر الدولي الجزائري، ببدلتين مختلفتين، تبرزان الألوان الأساسية “للغواصات الصفراء”، واللتان سيخوض بهما فريقه الموسم الجديد من البطولة الإسبانية.

يذكر أن عيسى ماندي، انضم في الميركاتو الصيفي الجاري إلى نادي فياريال، أني سيخوض تجربة جديد، بعد سنوات قضاها في نادي ريال بتيس.