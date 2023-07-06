بالصور.. مبابي يحدث طوارئ في الكاميرون

وصل نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي اليوم الخميس إلى مدينة ياوندي الكاميرونية وسط ترحيب كبير جدا من أبناء جلدته.

وكان عدد كبير في الترحيب بالنجم الفرنسي، منهم مشجعين الذي ارتدوا قميص البياسجي الذي حمل إسمه.

كما قام المسؤولون عن مطار ياوندي بتجهيز عدد من الراقصين بالطرق التقليدية، ومن المنتظر، ان يركن مبابي لعدة أيام بالكاميرون، بمسقط رأسه.

كما قالت وسائل إعلام فرنسية، ان مبابي برمج عدد من الرحلات والزيارات أبرزها زيارة مدرسة صغار الصمم و ضعف السمع في ضواحي العاصمة.

ومن المنتظر، كذلك أن يرزو كيليان قرية جبالة التي ولد فيها والده ويلفريد مبابي الذي غادرها مبكرا صوب فرنسا.

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