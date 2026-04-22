بالصور.. مباحثات موسعة بين الوفدين الجزائري والتشادي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، محادثات ثنائية مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

وتوسعت المحادثات بعد ذلك لتشمل أعضاء الوفدين الجزائري والتشادي.

وفي هذا الإطار، تحادث مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، مع مدير ديوان رئيس تشاد، محمد صالح عزيز، ووزير المالية والميزانية والاقتصاد والتعاون الدولي التشادي، طهير حميد نقيلين.

والتقى وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، بمعية وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، مع وزيرة المناجم والبترول والجيولوجيا التشادية.

كما تحادث وزير الدولة وزير شؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بمعية مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة، مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج.

في حين التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بوزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية لدولة تشاد.

وبدوره تحادث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني التشادي.

وتحادث وزير الصحة، محمد الصديق أيت مسعودان، مع نظيره وزير الصحة العمومية التشادي.

وأجرى كل من وزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، محادثات مع وزير التجارة والصناعة التشادي.

واستقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، مع وزير التربية والإنتاج الحيواني لدولة تشاد.

كما تحادث وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، بمعية وزير الرياضة، وليد صادي، مع وزير الشباب والرياضة التشادي.

وأجرى وزير الاتصال، زهير بوعمامة، محادثات مع وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة التشادي،

فيما تحادث وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مع وزير المنشآت وتهيئة الطرقات التشادي.