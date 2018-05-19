بالصور.. مبادرة “إفطار الصائم” لمستعملي الطريق في تبسة

شرعت الجمعية الخيرية “دير الخير وأنساه” بولاية تبسة للموسم الرابع على التوالي في تجسيد نشاطها الخيري والتضامني “إفطار الصائم” منذ أول أيام الشهر الفضيل.

أعضاء الجمعية يقومون يوميا بتوزيع حوالي 300 علبة على الصائمين من مستعملي الطريق.

تحتوي على التمر علبة وحليب قارورة ماء وزجاجة عصير وقطعة من الحلوى.

هذه الوجبات التي يتم توزيعها عند مدخل عاصمة الولاية عبر الحمامات وبكارية قبل توجه المسافرين وعابري السبيل إلى مطاعم الرحمة.

الجمعية شرعت منذ مدة في جمع المواد الغذائية المكونة للعلبة التي لا يتعدى سعرها 150 دج، من مساهمات المحسنين.