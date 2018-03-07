بالصور.. مبادرة “خذ كتابا وضع آخر” تلقى استحسان طلبة جامعة البليدة

نظم النادي العلمي والثقافي بقسم اللغة الإنجلزية على مستوى “جامعة لونيسي علي” بالبليدة مبادرة «خذ كتاب واترك كتاب»، التي انطلقت البارحة وتدوم لثلاثة أسابيع.
وقالت رئيسة النادي “داود خديجة” للنهار أونلاين بأن هذه المبادرة جاءت بطلب من رئيس قسم “محمد رضا بوشامة” وعميد كلية الآداب واللغات “محمد طيبي” و بدعم الرئيسة السابقة للقسم الأستاذة بغدادي.
مضيفة بأن هدفهم الوحيد من هذه المبادرة هو تشجيع الطلبة على القراءة ورفدهم بمعلومات قيمة من خلال تبادل الكتب فيما بينهم.
كما لاقت المبادرة التشجيع والرواج، من الطلبة الذين استحسنوها وطالبوا بتعميمها على باقي كليات الجامعة.
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