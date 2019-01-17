بالصور.. مباشرة إخراج رفاة الشهداء من مغارة كاف السنون بتبسة

بدأت اللجنة المختصة عملها اليوم بمغارة كاف السنون ببلدية بوخضرة في ولاية تبسة.

المغارة التي بها رفاة لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، حسب شهود مجاهدي وسكان المنطقة.

حيث تم استعمال عتاد ثقيل تابع لمديرية الأشغال العمومية بتبسة ومنجم بوخضرة وبمشاركة فرقة الإنقاذ والتسلق التابعة لمديرية الحماية المدنية.

حيث تم حفر حوالي 13 متر مربع، ودامت عملية الحفر الى غاية الساعة 20سا:30د على أن تستمر عملية الحفر غدا.

اللجنة المختصة تم تشكيلها من والي ولاية تبسة مولاتي_عطاالله، والمتكونة من السلطات الأمنية والعسكرية والأسرة الثورية.

وبتكليف منه تحت إشراف مدير الحماية المدنية تبسة المقدم دراوات الصادق.