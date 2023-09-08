بالصور.. مبولحي وتعداد شباب بلوزداد يشدون الرحال إلى تونس

غادرت بعثة فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الجمعة، أرض الوطن، باتجاه تونس، لاستكمال آخر تحضيراتهم لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل المستقدم الجديد لنادي شباب بلوزداد، الحارس الدولي رايس مبولحي، تواجده رفقة بعثة الفريق في رحلتهم إلى تونس.

ومن المقرر أن يخوض تعداد الشباب، مباراتين وديتين، خلال تواجدهم بتونس، كآخر تحضير قبل خرجتهم الأولى في الطبعة الجديد من رابطة الأبطال.

يذكر أن الرابطة المحترفة لكرة القدم، أجلت المباراة الاولى لشباب بلوزداد ضمن البطولة المحترفة، لارتباط هذا الأخير بالمنافسة الإفريقية.