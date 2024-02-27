بالصور.. مبولحي يلتحق والهدوء يعود إلى بيت شباب بلوزداد

عاد فريق شباب بلوزداد إلى أجواء التحضيرات والاستعدادات للتحديات القادمة في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و عرفت الحصة التدريبية التي جرت اليوم الثلاثاء، عودة الحارس رايس وهاب مبولحي إلى أجواء التحضيرات، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تلقاها مع المنتخب الوطني في تربص الطوغو سابقا.

وكان الفريق البلوزدادي قد مر بفترة عصيبة جدا، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في منافسة رابطة الأبطال أمام يانغ أفريكانز، أدت إلى الإقصاء من المنافسة.