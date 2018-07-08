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بالصور.. مبولحي يُؤكد إستعداده للعودة إلى الخضر

الرياضة
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بالصور.. مبولحي يُؤكد إستعداده للعودة إلى الخضر صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد الحارس رايس وهاب مبولحي إستعداده للعودة لحراسة مرمى المنتخب الوطني الجزائري بعد تألقه الكبير في تحضيرات فريقه الإتفاق السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السعودي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورا تُظهر تألق الرايس في التدريبات التي تُقام بتربص هولندا.

وكان مبولحي قد رفض دعوة الناخب الوطني السابق رابح ماجر للمباراتين الوديتين ضد الرأس الأخضر والبرتغال مُتحججا بعدم جاهزيته البدنية.

وبعد رحيل ماجر وأخطاء شاوشي الفادحة يبدو مبولحي في أحسن رواق للعودة للمنتخب الوطني خاصة في ظل العمل الكبير الذي يقوم به في التدريبات.


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