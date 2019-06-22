بالصور..متقاعدو الجيش محرومون من الكهرباء والغاز منذ 2013 بوهران

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بالصور..متقاعدو الجيش محرومون من الكهرباء والغاز منذ 2013 بوهران
بقلم كريمة سواق

ناشد قاطنو حي 50 سكن لمتقاعدي المؤسسة العسكرية ضحايا الإرهاب والأيتام ببلدية الكرمة والي وهران مولود شريفي التدخل

بالإلتفات إلى إنشغالهم الأساسي بعد إقصاءهم من الغاز والكهرباء منذ تسلمهم سكناتهم الإجتماعية سنة 2013 نتيجة تماطل شركة سونلغاز
ومديرية التسيير العقاري بتركيب العتاد الخاص، معبرين عن إستيائهم وتذمرهم من تأخر ربطهم بشبكتي الكهرباء والغاز بعد 6 سنوات
من إستلامهم سكناتهم أمام عدم إلتزام الجهات المعنية بتنفيذ التمديدات التي حرمتهم من ضروريات الحياة الكريمة
في ظل تكبدهم لعناء نقل قاروارات غاز البوتان من جهة وخطر التوصيل العشوائي الكهرباء من الأعمدة الخارجية.

إنعدام شبكتي الغاز والكهرباء

إنعدام شبكتي الغاز والكهرباء


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