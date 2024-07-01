بالصور.. مجسم كأس الجزائر في ضيافة “أبناء لعقيبة”

بدأت جماهير شباب بلوزداد، اليوم الاثنين، بالتوافد على ملعب 20 أوت 55، من أجل مشاهدة مجسم كأس الجزائر.

وتم عرض مجسم الكأس، اليوم الاثنين، بملعب 20 أوت، بداية من الساعة 11:00. وسيستمر العرض إلى غاية الساعة 16:00، من أجل تمكين الجماهير البلوزدادية من معاينته.

وشهدت الساعات الأولى، حضور عشاق اللونين الأحمر والأبيض، إلى جانب الأطفال مرفوقين بأولويائهم لمشاهدة مجسم الكأس.

ويتمنى أنصار الشباب، أن يعود المجسم إلى بلوزداد، مجددا يوم الجمعة القادم، 5 جويلية الجاري، بمناسبة النهائي المرتقب أمام الغريم مولودية الجزائر.