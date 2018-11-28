بالصور.. مجلس الأمة يصادق بالإجماع على مشروع قانون المالية 2019

صادق اليوم مجلس الأمة بالاجماع على مشروع القانون المتضمّن قانون المالية لسنة 2019.

المصادقة كانت على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس وكذا الجلسات العامّة في الجلسة علنية انعقدت ظهيرة اليوم.

الجلسة ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، وحضرها ممثلا للحكومة، عبد الرحمان راوية، وزير المالية.

ومحجوب بـدّة، وزير العلاقات مع البرلمان، إلى جانب عددٍ من أعضاء الحكومة.

وتمّت عملية تحديد الموقف من مشروع القانون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.

من تقديم التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس في الموضوع، وتوفّر النصاب القانوني المطلوب.