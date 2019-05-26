بالصور.. “مجمع الشفاء” يوزع خلايا النحل مع عتاد التربية لفائدة 17 مستفيد ببرحال في عنابة

في إطار برنامج التنمية الريفية لسنة 2018 ، ودعم الفلاحين في شعبة تربية النحل انطلقت اليوم ببلدية واد العنب، دائرة برحال عملية توزيع خلايا النحل مع عتاد التربية بتموين من قبل شركة “مجمع الشفاء”.

وهذا لفائدة 17 مستفيد أي ما يقدر بـ 340 خلية نحل مملوءة و سبعة عشرة 17 وحدة عتاد تربية النحل.

و هي عملية التوزيع الأولى من نوعها على مستوى ولاية عنابة شهدتها المستثمرة النموذجية ” ناصر قويدي” في انتظار استكمال العدد المتبقي.

و بلوغ 860 خلية لتغطية 43 مربي نحل بحصة 20 صندوق لكل واحد مع مستلزماتها و المتمثلة في لباس فقازات منحلة رافع منحل شمعدلاءغذاء و غيرها.

عملية التوزيع كانت بحضور عدد كبير من فلاحي منطقة واد العنب وتحت اشراف ممثل الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين و إطارات كل من المصالح الفلاحية والغابات.