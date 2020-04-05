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بالصور.. مجمع سيربور يتبرع بمعدات طبية و5 ملايير لمحاربة كورونا

الرياضة
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بالصور.. مجمع سيربور يتبرع بمعدات طبية و5 ملايير لمحاربة كورونا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قام مجمع سيربور مالك أغلب أسهم فريق إتحاد العاصمة بمبادرة رائعة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

حيث قام اليوم الأحد عاشور جلول الرئيس المدير العام لمجمع سيربور رفقة العيدوني مدير الفروع لمجمع سيربور و بن خرورو مدير الإستثمارات بمنح عدة أجهزة طبية متطورة.

منها أجهزة تنفسية للإنعاش لصالح الصيدلية المركزية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

كما منح جلول صك بنكي بقيمة 5 ملايير سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للتبرعات لمكافحة الكورونا فيروس.
وفي سياق متصل قام إطارات مجمع سيربور بالتبرع بجزء من رواتبهم الشهرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=801628

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