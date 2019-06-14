بالصور.. مجمع “كوندور” أحسن مصدر جزائري لسنة 2018

أحتل مجمع كوندور المرتبة الاولى لأحسن مصدر جزائري خارج المحروقات لسنة 2018.

وتسلمت سهرة أمس “كوندور اليكترونيك”المختصة في صناعة التجهيزات الالكترونية و الكهرومنزلية الجائزة الاولى في مسابقة أحسن مؤسسة جزائرية مصدرة خارج المحروقات

وجرى حفل تسليم هذه الجائزة المنظم بالجزائر من طرف مركز التجارة العالمي للعام السادس على التوالي بحضور وزير التجارة, سعيد جلاب.

وفي تصريح ، أكد ممثل كوندور في هذا الحفل عادل حاجي أن الشركة تصدر منذ 2016 تجهيزاتها الالكترونية والكهرومنزلية نحو 16 بلدا من افريقيا وأسيا وأوروبا.

كما أكد المتحدث أن رقم أعمال شركة “كوندور اليكترونيك” بلغ أكثر من 30 مليون دولار في سنة 2018 مضيفا أن الشركة تطمح في توسيع عملياته الخاصة بالتصدير الى 35 بلدا بحلول 2022.

كما منحت لجنة التحكيم جائزتين تشجيعيتين الأولى الى مجمع سيدار الحجار الذي ينشط في مجال الصناعات المعدنية والحديدية.

وتتطلع هذه الشركة العمومية التابعة لمجمع ايميتال الى تحقيق رقم أعمال عند التصدير يفوق 200 مليون دولار بحلول 2020 بفضل اطلاق مرحلتها الثانية الخاصة بالاستثمار.

أما الجائزة التشجيعية الثانية فقد سلمت لشركة توزيع مواد البناء “سوديسماك” وهي فرع تابع للمجمع العمومي جيكا.

وتمنح جائزة مركز التجارة العالمي التي تأسست في 2003 للمؤسسات الجزائرية الناشطة في القطاعات المنتجة خارج المحروقات نظير”نجاعتها و مسعاها المثالي والمتميز عند التصدير”، حسب المنظمين.

وتتمثل أهداف هذه الجائزة في تطوير التجارة الخارجية وتفعيل روح المبادرة عند التصدير وترقية المؤسسات الجزائرية من جميع الأحجام التي تقوم بتطوير مسعى مدروس في مجال التصدير.

وتضم لجنة التحكيم ممثلين عن مركز التجارة العالمي والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (انكسال) والمديرية العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و منتدى رؤساء المؤسسات.

ومنذ الطبعة الأولى لهذه الجائزة في سنة 2003 تم إختيار 162 مؤسسة لنيل هذه الجائزة وتكريم 75 أخرى من أصل 500 مصدر تمكنوا من ولوج الأسواق العالمية خلال العشريتين الأخيرتين حسب المدير العام لمركز التجارة العالمي أحمد تيباوي.