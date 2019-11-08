بالصور.. مجموعة “إبتسم” تشارك إحتفالات المولد النبوي مع نزلاء دار العجزة في عنابة

نظم مساء اليوم الجمعة، أعضاء مجموعة إبتسم الخيرية بعنابة، زيارة إلى دار العجزة “لالة بونة” لمشاركة الآباء والأمهات حفلة المولد النبوي الشريف.

وقامت عضوات المجموعة على إعداد ما يعرف في التقاليد الجزائرية بـ”الحنة” بمشاركة الأمهات من دار العجزة وتقاسم فرحة الإحتفالات المولد.

فيما أحيى الحفل فرقة “العيساوة” ، كما تم تقديم العديد من الهدايا والجوائز للشيوخ، والحلويات التقليدية مع توزيع الشموع.

وتعد مجموعة إبتسم الخيرية بولاية عنابة، من أكبر المجموعات التي تسارع إلى الأعمال الخيرية والمبادرات التطوعية.

كما تقوم بتخصيص برامج متنوعة في المناسبات والإحتفالات الدينية والوطنية.