بالصور.. مجموعة شباب “اليد باليد” يعيدون بناء سكن آيل للانهيار لعائلة فقيرة بغرداية  

أنهت مجموعة من الشباب الخيرين، بناء منزل آيل للانهيار، ملك لعائلة فقيرة بحي ثنية المخزن بغرداية، بعدما رفعت التحدي لتسليمه قبيل شهر رمضان.

و كانت العائلة الفقيرة تعيش في منزل آيل للانهيار، حيث لفت الأمر مجموعة من الشباب اتفقو على التطوع و جمع الأموال والشروع في هدمه وبنائه من جديد في ظرف 100 يوم.

أين تّم كراء منزل للعائلة المعوزة والشروع في العمل ليل نهار لإنهاء البناء وهو ما تم يوم امس بتكاثف جهود الشباب والمحسنين وحتى الأئمة لتصبح الفرحة فرحتين قبل شهر رمضان.

وتّم تسليم البيت للعائلة الفقيرة التى انبهرت بعد تحول منزلها من منزل آيل للانهيار الى منزل عصري بطابقين ومؤثث .

حيث شارك عدد من الأعيان والأئمة في حفل التسليم في مظهر تمكنت ثلة من الشباب من صنعه مغيرة بذلك الصورة النمطية التى عادتا ما يتم إطلاقها على شباب الجزائر وأظهرت المعجزات التى يمكن لشباب الجزائر صنعه في حالة التوجيه الصحيح

كما تم تكريم العائلة بعمرة، اإلى البقاع المقدسة تم منحها من طرف وكالة الصبحي للأسفار

وذلك لتصبح الفرحة فرحتان لهذه العائلة التى كانت تعيش تحت خطر الموت تحت الانقاذ

الى عائلة تعيش في منزل عصري مؤثث في ظرف 100 يوم.