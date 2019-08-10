بالصور .. مجموعة “ناس الخير” الاغواط توزع 16 أضحية

ككل سنة، قامت مجموعة ناس الخير الاغواط بتوزيع 16 أضحية عيد على اليتامى و المعوزين.

وهذا بفضل تبرعات المحسنين الذين يرافقون المجموعة على طول العام في كل نشاطاتها الخيرية، كإطعام عابري السبيل في شهر رمضان.

ومشروع شتاء دافئ الذي يهدف إلى جمع أكبرعدد من الألبسة والمستلزمات الشتوية وتوزيعها مع بداية فصل الشتاء بالمنطقة الشمالية للاغواط.

والتي تمتاز بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وتساهم مثل هذه المبادرات في إدخال الفرحة والسرور على النفوس.

كما تشكل دفعا حقيقيا لتعزيز معاني التكافل الاجتماعي.