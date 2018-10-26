بالصور..مجهولون يحرقون قاعة متعددة الرياضات بسيدي موسى بالعاصمة

أقدم صبيحة اليوم مجهولون على حرق قاعة متعددة الرياضات بحي الهواورة ببلدية سيدي موسى بالعاصمة.

من جهته أكد رئيس بلدية سيدي موسى بوثلجة علال، في حديث “للنهار أونلاين”، أن الحريق نشب على الساعة الثانية ونصف صباحا.

من اليوم الجمعة، أين أقدم مجهولون على حرق القاعة المتخصصة للرياضة بعد إسترجاعها سابقا من الحرس البلدي.

مشيرا إلى أن القاعة تعتبر المتنفس الوحيد للحي ويمارس بها أكثر من 500 شاب الرياضة وأربع فرق رياضية.

وأضاف ذات المتحدث، أنّ التحقيقات الأولية بينت أنّ الحريق من فعل فاعل، أين تم إيجاد قارورات البنزين وبعضه مرشوش على العشب.

كما إستمعت مصالح الدرك الوطني لبعض الأطراف وستستمع مساء اليوم لمشتبهين فيهم في قضية حرق القاعة.

كما تمثلت الخسائر في اتلاف كافة عتاد الفرق الرياضية التي تنشط بالقاعة، وحرق الشاليه على الكامل.

مؤكدا أن هذا العمل الشنيع يعتبر كارثة إجرامية، وسيتم العمل على إصلاح ما أتلف من أجل إعادة نشاط القاعة.