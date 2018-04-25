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بالصور مجهولون يحطّمون شواهد قبور الشهداء في بسكرة

أخبار الجزائر
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بالصور مجهولون يحطّمون شواهد قبور الشهداء في بسكرة صورة مركبة
بقلم علي رحاب

أقدم مجهولون على تحطيم شواهد قبور الشهداء بولاية بسكرة .

وتظهر الصور المرفقة كيف تم تخريب قبور الشهداء بمقبرة الشهداء ببلدية ليشانة.

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