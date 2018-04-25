بالصور مجهولون يحطّمون شواهد قبور الشهداء في بسكرة

وتظهر الصور المرفقة كيف تم تخريب قبور الشهداء بمقبرة الشهداء ببلدية ليشانة.
أوقفت عناصر أمن دائرة القرارة بغرداية 17 شخصا بتهمة حيازة وترويج المخدرات في عمليات متفرقة خلال أسبوعين.
كما حجزت 1.2 كيلوغرام من الكيف المعالج و 70…
تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة من تفكيك جماعة أشرار متكونة من 05 أفراد، تمتهن السرقة والإعتداء بإستعمال الأسلحة البيضاء.
على إثر تلقي مصالح أمن…
اهتزت، اليوم الأربعاء، المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة على واقع جريمة قتل راح ضحيتها كهل على يد شاب.
حيثيات الجريمة، حسبما أفادت به مصادر النهار، فإن…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)