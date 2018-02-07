بالصور.. محاضرة عن تاريخ الشرطة الجزائرية بتلمسان

نظمت مصالح الأمن الوطني بولاية تلمسان محاضرة تاريخية وفكرية صباح اليوم تمحورت حول تاريخ الشرطة الجزائرية.

أقيمت المحاضرة بالتنسيق ما بين مصالح الأمن الولائي لولاية تلمسان والمتحف المركزي للشرطة بالجزائر العاصمة.

ألقى المحاضرة مراقب الشرطة عبد الكريم شوقي مدير المتحف المركزي للشرطة.

جاءت المحاضرة تحت عنوان “صفحات من تاريخ الشرطة الجزائرية منذ نشأتها الى يومنا هذا” لفائدة طلبة جامعة أبوبكر بلقايد.

تمثل الحضور في مراقب الشرطة صالح مخلوف رئيس أمن ولاية تلمسان والي الولاية علي بن يعيش والسلطات المحلية.